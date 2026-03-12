Weekend a Viterbo e provincia | gli eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 marzo

Nel fine settimana del 14 e 15 marzo, a Viterbo e nella provincia si svolgono numerosi eventi teatrali. Sono previsti diversi spettacoli, distribuiti in vari locali e teatri della zona, che coinvolgono pubblico di tutte le età. La programmazione include rappresentazioni di vario genere, con appuntamenti che si ripetono per entrambe le giornate. La città si anima di attività dedicate al teatro e alla cultura locale.

Il terzo fine settimana di marzo è dedicato al divertimento in teatro. Sono tantissimi e sicuramente variegati gli spettacoli in scena, sparsi per tutta la provincia. Dal teatro Bianconi di Carbognano fino al Boni di Acquapendente, passando per Tarquinia, Caprarola e molti altri. Prosegue inoltre la rassegna musicale di Rocca Albornoz con un concerto che si immerge nell'arte e nella storia. Spicca poi l'appuntamento al Paolo Ruffini di Viterbo che, per l'occasione, si trasforma in una escape room sulla fisica. Se siete curiosi di saperne di più, ecco i consigli di ViterboToday per il weekend di sabato 14 e domenica 15 marzo. Questo sabato il liceo scientifico Paolo Ruffini diventa una escape room sulla fisica delle alte energie, ideata da quattro ricercatrici dell'Infn in collaborazione con la Sapienza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

