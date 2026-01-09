Weekend 10-11 gennaio 2026 a Bari | spettacoli visite guidate ed eventi da non perdere
Il weekend 10-11 gennaio 2026 a Bari offre un calendario ricco di eventi, tra spettacoli, visite guidate e iniziative culturali. Un’occasione per scoprire la città e la provincia attraverso attività interessanti e variegate, adatte a diversi interessi. Un momento ideale per vivere Bari in modo autentico e partecipare alle numerose proposte che arricchiranno il secondo weekend di gennaio.
Il secondo weekend di gennaio si preannuncia ricchissimo di appuntamenti a Bari e in tutta la provincia. Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026 il territorio si anima tra spettacoli teatrali, danza contemporanea, concerti, visite guidate, itinerari culturali e passeggiate nella natura, con proposte. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Cosa fare nel weekend del 9, 10 e 11 gennaio 2026 a Milano e in Lombardia: sagre, fiere, musica ed eventi da non perdere
Leggi anche: Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 gennaio
Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 9 all'11 gennaio: tutti gli eventi; Tutti gli eventi del week-end a Torino: cosa fare sabato 10 e domenica 11 gennaio; Cosa fare nel weekend del 9, 10 e 11 gennaio 2026 a Milano e in Lombardia: sagre, fiere, musica ed eventi da non perdere; Cosa fare questo weekend a Firenze.
Cosa fare nel weekend del 9, 10 e 11 gennaio 2026 a Milano e in Lombardia: sagre, fiere, musica ed eventi da non perdere - Milano, 8 gennaio 2026 – Il nuovo anno apre con un’agenda fitta di eventi in Lombardia, tra concerti di grandi nomi, sagre ... ilgiorno.it
Weekend Milano 10-11 gennaio 2026: sciopero treni, ultimi saldi e sagre del casoncello - feste a Milano tra saldi, mostre imperdibili e sagre d'inverno in Lombardia. milanofree.it
Cosa fare nel weekend del 10 e 11 gennaio 2026 a Milano? Concerti, spettacoli, hockey, eventi da non perdere - Archiviate le festività natalizie, a Milano è ufficialmente partito il conto alla rovescia per le Olimpiadi Invernali, in programma da venerdì 6 a domenica 22 febbraio 2026. mentelocale.it
Idee menù per il weekend 9-11 gennaio: 5 ricette veloci e sfiziose per il sabato sera. Trovi la raccolta qui https://blog.giallozafferano.it/millegrammi/idee-menu-weekend-9-11-gennaio-sabato-sera/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.