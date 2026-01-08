Dal 13 al 18 gennaio 2026, presso lo Spazio Diamante di Roma, si terrà

Cosa: Lo spettacolo teatrale Meno di due della compagnia Teatrodilina.. Dove e Quando: Spazio Diamante (Sala White), Roma, dal 13 al 18 gennaio 2026.. Perché: Un’indagine profonda e ironica sull’incontro reale tra due persone dopo settimane di conoscenza virtuale.. Il ritorno di Teatrodilina sulle scene romane rappresenta sempre un appuntamento di rilievo per chi segue l’evoluzione della drammaturgia contemporanea. Con Meno di due, scritto e diretto da Francesco Lagi, la compagnia approda allo Spazio Diamante per offrire al pubblico uno spaccato di vita estremamente attuale. Al centro della narrazione troviamo l’eterno dilemma dell’incontro, quel momento spartiacque in cui la proiezione ideale costruita attraverso uno schermo deve necessariamente scontrarsi — o incontrarsi — con la realtà fisica, tangibile e spesso goffa dell’altro. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Meno di due: l’amore nell’era digitale allo Spazio Diamante

