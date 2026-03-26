Vlahovic Milik come può cambiare la Juve con il loro rientro Le varianti tattiche e le ultime novità

Dopo un periodo di assenza, Vlahovic e Milik sono tornati ad allenarsi con la squadra. La loro presenza potrebbe influenzare le scelte di formazione e il sistema di gioco adottato dall’allenatore. Le ultime notizie segnalano che entrambi hanno partecipato alle sessioni di allenamento e sono valutati per le prossime partite. La loro integrazione in gruppo potrebbe portare a modifiche nelle strategie offensive della squadra.

Vlahovic Milik, come può cambiare la Juventus con il loro rientro in gruppo. Le varianti tattiche a disposizione di mister Spalletti. La Juve approfitta della sosta per le nazionali per riorganizzare le idee in vista della volata Champions. Secondo l’analisi di Tuttosport, Luciano Spalletti sta lavorando alla Continassa per preparare l’assalto al quarto posto, attualmente occupato dal Como e distante tre punti. La novità principale riguarda l’assetto offensivo: il tecnico sta valutando concretamente la variante del doppio centravanti. CONTINASSA JUVE LIVE Nel finale del match contro il Sassuolo, si è vista per la prima volta la coabitazione tra Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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