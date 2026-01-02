Milik via dalla Juve? Spunta questo scenario a sorpresa per il polacco | cosa può succedere dopo il rientro tra i convocati di Spalletti | le ultime

Dopo il ritorno tra i convocati di Spalletti, si intensificano le voci sul futuro di Milik alla Juventus. Il polacco, finora in panchina, cerca spazio e potrebbe considerare una cessione temporanea. La disponibilità di Comolli a valutare questa possibilità apre scenari inaspettati, rendendo possibile un addio che potrebbe influenzare gli equilibri della rosa bianconera. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane.

Milik via dalla Juve, chance in uscita: zero minuti dal rientro, voglia di giocare e disponibilità di Comolli a trattare la cessione temporanea. Il calciomercato di gennaio della Juventus non si accende soltanto per i grandi obiettivi in entrata, ma vive necessariamente anche di manovre strategiche in uscita per razionalizzare la rosa e accontentare chi reclama legittimamente spazio. Al centro delle discussioni odierne alla Continassa c'è la delicata posizione di Arkadiusz Milik, un nome che sta diventando sempre più "chiacchierato" in ottica addio. La parabola recente del centravanti polacco è stata segnata dalla sfortuna: dopo un calvario in infermeria durato addirittura un anno e mezzo di assenza, l'ex attaccante del Napoli ha finalmente rivisto la luce, rientrando stabilmente nell'elenco dei convocati di Luciano Spalletti.

