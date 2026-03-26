Verso Inter-Roma | una sfida ad alta tensione tra vetta e sogni Champions

Domenica 5 aprile si disputerà la partita tra Inter e Roma, una delle sfide più attese della 31ª giornata di Serie A. Si tratta di un match che vede coinvolte due squadre con obiettivi diversi: da una parte la lotta per la vetta e la qualificazione in Champions League, dall’altra la conquista di punti fondamentali per la classifica. La partita si giocherà in un clima di grande attesa e tensione.

Domenica 5 aprile andrà in scena una delle partite più attese della 31ª giornata di Serie A: Inter-Roma. Un confronto che mette di fronte due squadre dal rendimento altalenante, specie nelle ultime uscite, ma con obiettivi ancora ben definiti. Da una parte i nerazzurri, primi in classifica ma con il fiato sul collo di Milan e Napoli che, rispettivamente a -6 e -7 dalla vetta, non perdono il passo e continuano a sperare nel crollo della squadra di Chivu; dall’altra una Roma che, con la buona prova dell’Olimpico contro il Lecce, prova a restare agganciata alla corsa Champions, nonostante difficoltà ancora evidenti e non risolte. Inter, primato da difendere ma con qualche crepa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Verso Inter-Roma: una sfida ad alta tensione tra vetta e sogni Champions Articoli correlati Newcastle Barcellona, ottavi di Champions tra tensioni esterne e una sfida ad alta intensitàCalciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico... Genoa-Napoli, sfida ad alta tensione tra De Rossi e ConteIl genoa contro napoli mette in palio una sfida di alto livello al Ferraris, con i rossoblù che cercano continuità tra le mura amiche e il Napoli... Inter-Bodø/Glimt 1-2: gol e highlights | Champions League Una raccolta di contenuti su Verso Inter Roma una sfida ad alta... Temi più discussi: Roma, Soulé punta l'Inter: oggi è tornato ad allenarsi in gruppo; Roma, Soulé si allena in gruppo: Gasperini sorride. Cosa filtra verso il big match contro l'Inter; Verso Inter-Roma, questo pomeriggio inizia la preparazione (di Michele Aloisio); Inter, la sosta permetterà a Lautaro di ristabilirsi verso la Roma. E il problema di Bonny…. Lautaro Martinez corre verso Inter-Roma e rassicura i tifosi con tre parole: Manca sempre menoManca sempre meno. Con sole tre parole, scritte sul suo profilo Instagram, Lautaro Martinez rassicura i tifosi dell'Inter che non vedono l'ora che arrivi il suo rientro in campo. Fissato, come da ta ... msn.com Soule si avvicina a grandi passi verso l’Inter: ecco cosa mancaLe ultime Inter news in vista della Roma: Chivu recupera Lautaro Martinez, mentre Gasperini ritrova Matias Soule ... interlive.it Verso #InterRoma: #Lautaro va di corsa #ASRoma x.com Lautaro verso il rientro contro la Roma: “manca sempre meno” https://www.romanews.eu/inter-roma-infortunio-lautaro/ #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook