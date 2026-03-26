A Milano e Torino, il mercato dell’oro si presenta come un indicatore delle variazioni economiche nel paese. Persone si rivolgono a negozi e compratori per vendere o acquistare oro, spesso per far fronte alle spese mensili o per mettere da parte risorse per un acquisto importante, come una casa. La dinamica riflette le scelte di chi cerca liquidità in un contesto di incertezza economica.

In arrivo la nuova serie factual di Dmax, intitolata "Mr. Oro – Tutto ha un prezzo" Tra Milano e Torino il mercato dell’oro è diventato un osservatorio privilegiato sui cambiamenti economici dell'Italia. Mentre il valore del metallo sui mercati internazionali continua a salire, cresce il numero di persone che decide di vendere gioielli di famiglia o eredità per ottenere liquidità immediata. Su questo scenario si concentra la nuova serie factual di Dmax, intitolata Mr. Oro – Tutto ha un prezzo, prodotta da Giuma per Warner Bros. Discovery e in onda dal 2 aprile alle 21.25 sul canale 52. Il protagonista è un imprenditore di 32 anni che gestisce la catena Oro d’oro, fondata nel 2021 e passata in pochi anni da un piccolo punto vendita a Torino a tredici negozi, nove dei quali a Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Vendere l'oro a Milano per arrivare a fine mese (o comprare casa): "Tutto ha un prezzo"

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