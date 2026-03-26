Una famiglia è partita per una vacanza a Sharm el-Sheikh in Egitto, lasciando i cinque figli minorenni a casa. In casa erano presenti anche quattro cani e undici gatti. La decisione di partire senza la presenza di adulti o tutori per i minori è stata oggetto di attenzione. La questione è ora al centro di un'indagine da parte delle autorità competenti.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Sono andati in vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto, lasciando a casa da soli i loro cinque figli, tutti minorenni. Una situazione anomala che ha attirato l'attenzione di una insegnante, che ha poi segnalato il caso ai servizi sociali. Il caso arriva da Trieste: dopo un sopralluogo con la polizia locale sono quindi state attivate le misure di protezione e bambini e ragazzi sono stati trasferiti in una comunità. Come ricostruito dal quotidiano Il Piccolo, i fatti risalgono a circa un mese e mezzo fa. I due coniugi erano partiti per festeggiare il compleanno di lei, optando per una vacanza sul Mar Rosso, ma senza i cinque figli, lasciati a casa senza la supervisione di un adulto. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Vanno a Sharm el-Sheikh e lasciano da soli i cinque figli minorenni: in casa anche quattro cani e 11 gatti

Articoli correlati

Vanno a Sharm el-Sheikh e lasciano i cinque figli minori a casaErano partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh, abbandonando i cinque figli, tutti minorenni, a casa da soli.

Vanno a Sharm el-Sheikh e lasciano i figli minori da soli: ragazzi mandati in comunitàErano partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh, abbandonando i cinque figli, tutti minorenni, a casa da soli.

Una selezione di notizie su Vanno a Sharm el Sheikh e lasciano da...

Temi più discussi: I genitori in vacanza a Sharm e i figli lasciati soli a casa: 5 minori allontanati dalla famiglia; Il brand Baobab presenta a Torino l’offerta su Sharm el Sheikh; Pecci brilla a Sharm El Sheikh; Sharm El Sheikh, come cambia la domanda di vacanze tra piattaforme digitali e nuovi criteri di scelta.

Genitori vanno in vacanza a Sharm e lasciano i 5 figli minorenni da soli: allontanati dalla famigliaLa segnalazione di quanto stava accadendo è stata inoltrata da una docente di Trieste: i minori si trovano adesso in comunità, ecco cosa è successo ... msn.com

Trieste, genitori vanno a Sharm in vacanza e lasciano soli a casa i 5 figli minoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Trieste, genitori vanno a Sharm in vacanza e lasciano soli a casa i 5 figli minori ... tg24.sky.it

Ci sono momenti che vanno oltre una trasmissione, oltre una scaletta, oltre il lavoro. Ieri, durante Fuorigioco, abbiamo fermato tutto per una sorpresa speciale: una torta per il nostro Andrea. Un gesto semplice, ma pieno di significato. Perché ReggioTv è quest - facebook.com facebook

Trieste, vanno in vacanza a Sharm e lasciano a casa soli i 5 figli minori. Che finiscono in comunità x.com