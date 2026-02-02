Folgaria dice No | gli usi civici restano in capo al comune

A Folgaria la maggioranza dei cittadini ha detto no agli usi civici. Con 820 voti contrari, pari al 56%, e 615 favorevoli, il risultato della consultazione popolare è chiaro: il Comune mantiene la gestione degli usi civici. La decisione conferma la volontà di non cedere questa competenza, che resterà quindi in mano all’amministrazione locale.

Con 820 voti negativi (il 56%, i restanti 615 sono stati i voti positivi), Folgaria si è espressa negativamente per quanto concerne la consultazione popolare sugli usi civici. Questo il quesito cui hanno risposto i quasi 1.500 cittadini che si sono recati alle urne, il 52% degli aventi diritto al voto: “Volete affidare all’ente esponenziale della collettività previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (norme in materia di domini collettivi) l’amministrazione separata dei beni di uso civico?”. Il caso delle poste di Folgaria finisce in Parlamento. Ambrosi (FdI): "Il ministro Urso risponda" Mussolini è (ancora) cittadino onorario di Trento.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Folgaria usi civici Musei Civici: nuove tariffe dal 1° febbraio 2026, restano agevolazioni per i fiorentini Dal 1° febbraio 2026, i Musei Civici di Firenze introducono nuove tariffe per sostenere i crescenti costi di gestione, mantenendo comunque agevolazioni per i residenti fiorentini. Rimini, le quote restano congelate. Il tribunale dice no al dissequestro La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Folgaria usi civici Argomenti discussi: Usi civici, a Folgaria vince il no con il 56% dei voti; A Folgaria vincono i no con il 56%: gli usi civici restano in capo al Comune; Niente Asuc. A Folgaria sugli usi civici vince il no; A Folgaria vincono i ‘no’ (56%), gli usi civici restano in capo al Comune. Folgaria dice No: gli usi civici restano in capo al comuneLa proposta del comitato promotore della consultazione in cui c’è stato un trionfo del No, era quella della creazione di una nuova Asuc responsabile dell’amministrazione degli usi civici, ... trentotoday.it A Folgaria vincono i 'no' (56%), gli usi civici restano in capo al ComuneCon 820 no, pari al oltre il 56%, i residenti di Folgaria hanno bocciato la proposta del Comitato promotore per la costituzione del dominio collettivo della locale Magnifica comunità, ossia un model ... ansa.it DR. GONZO - 26 dicembre - @neverstopoff - Folgaria #party #toptags #partying #fun #instaparty #instafun #instagood #bestoftheday #crazy #friend #friends #besties #guys #girls #chill #chilling #kickit #kickinit #cool #love #memories #night #smile #music # - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.