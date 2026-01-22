Ucraina | Kiev ' iniziato a Davos incontro fra Zelensky e Trump'

Da iltempo.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Davos, si è aperto un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'ex presidente americano Donald Trump. L'incontro rappresenta un momento di confronto tra le due figure, in un contesto internazionale focalizzato su questioni di sicurezza e politica globale. La discussione si svolge nella cornice del Forum economico mondiale, con l'obiettivo di approfondire temi di interesse comune.

Davos, 22 gen. (AdnkronosAfp) - L'incontro a Davos tra il leader ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo americano Donald Trump è iniziato. Lo ha annunciato la presidenza ucraina. L'incontro, che si svolge a margine del Forum economico mondiale, ha luogo lo stesso giorno in cui gli inviati americani di Donald Trump incontreranno a Mosca il presidente russo Vladimir Putin, nell'ambito dei colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ucraina kiev iniziato a davos incontro fra zelensky e trump

© Iltempo.it - Ucraina: Kiev, 'iniziato a Davos incontro fra Zelensky e Trump'

Leggi anche: Ucraina, media Kiev: “Salta l’incontro fra Zelensky e inviati Usa a Bruxelles” – La diretta

Leggi anche: Ucraina-Russia, oggi l’incontro Trump-Zelensky. “Pieno sostegno” a Kiev da leader Ue

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Volodymyr Zelensky: il 60% di Kiev è senza elettricità - L'anticorruzione ucraina indaga su un ex vicecapo dell'Ufficio presidenziale; Emergenza energia in Ucraina: Kiev tra gelo e blackout; Guerra Ucraina Russia, Kiev: nella notte 300 droni e missili russi, 4 morti a Kharkiv; Ucraina, quasi metà Kiev senza elettricità e riscaldamento: la Russia colpisce la rete energetica.

ucraina kiev iniziato aUcraina: Kiev, 'iniziato a Davos incontro fra Zelensky e Trump'Davos, 22 gen. (Adnkronos/Afp) - L'incontro a Davos tra il leader ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo americano Donald Trump è iniziato. Lo ... iltempo.it

Guerra Ucraina Russia, Trump: Vedrò Zelensky domani a Davos. LIVEParlando a Davos, Donald Trump ha detto che oggi vedrà Volodymyr Zelensky nella città svizzera. Vladimir Putin vuole raggiungere un accordo, ha aggiunto Trump sostenendo che anche Zelensky vuole. tg24.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.