Ucraina | Kiev ' iniziato a Davos incontro fra Zelensky e Trump'

A Davos, si è aperto un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'ex presidente americano Donald Trump. L'incontro rappresenta un momento di confronto tra le due figure, in un contesto internazionale focalizzato su questioni di sicurezza e politica globale. La discussione si svolge nella cornice del Forum economico mondiale, con l'obiettivo di approfondire temi di interesse comune.

Davos, 22 gen. (AdnkronosAfp) - L'incontro a Davos tra il leader ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo americano Donald Trump è iniziato. Lo ha annunciato la presidenza ucraina. L'incontro, che si svolge a margine del Forum economico mondiale, ha luogo lo stesso giorno in cui gli inviati americani di Donald Trump incontreranno a Mosca il presidente russo Vladimir Putin, nell'ambito dei colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

