TurkStream la nuova linea rossa | come Budapest prova a portare il gas nel perimetro strategico della NATO

Una nuova rotta energetica si sta affermando in Europa con l’attivazione di TurkStream, un gasdotto che attraversa il territorio dell’Ungheria. La sua presenza rappresenta un elemento chiave nel tentativo di portare il gas nel perimetro strategico della NATO, coinvolgendo direttamente le dinamiche tra i paesi dell’area. Le rotte energetiche sono diventate strumenti di influenza e di pressione geopolitica.

Le rotte energetiche europee non sono mai state semplici infrastrutture. Oggi, però, sono qualcosa di più: strumenti di potere, leve negoziali e potenziali detonatori geopolitici. Le recenti dichiarazioni attribuite a Mosca, secondo cui Volodymyr Zelenskyy potrebbe puntare a un’escalation colpendo TurkStream, si inseriscono in un contesto già altamente polarizzato. Ma il punto centrale non è la veridicità dell’accusa: è il fatto che TurkStream sia entrato nel linguaggio della minaccia strategica europea. Perché TurkStream conta più oggi Dopo il 2022, l’Europa ha ridotto drasticamente la propria dipendenza dal gas russo. Tuttavia, la riduzione sistemica non ha eliminato le dipendenze locali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Se #TurkStream diventa un #bersaglio, il problema non è solo il gas; #Budapest sta provando a trasformare un’ #infrastruttura #energetica in una linea rossa politico- #strategica dentro la #NATO x.com

Allora ... ... l'ex ( poco ) comico non fa passare il gas Russo, che, però, si venda ugualmente, a : Slovacchia, Ungheria e Polonia tramite il Turkstream ... ( che gli ucraini, dopo l'attacco al Nordstream, hanno, pure, tentato di sabotare due volte nel 2025 ed ad iniz - facebook.com facebook