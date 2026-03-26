Il traffico nella regione Lazio alle 17:30 del 26 marzo 2026 presenta un rallentamento causato dal maltempo. La circolazione è influenzata dalle condizioni meteorologiche avverse, con alcuni spostamenti più difficili del normale. La situazione resta stabile, ma si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni nel traffico nelle prossime ore.

luce verde Lazio dentro w i spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo le condizioni restano stabili su gran parte della regione con fenomeni che continuano ad alternarsi tra pioggia e vento forte segnalata anche neve a bassa quota in particolare nelle aree dei Monti Cimini e nel viterbese sulle coste invece l'attenzione resta alta per il rischio di mareggiate alimentate dal vento sostenuto che interessa soprattutto i tratti più esposti del Litorale raccomandiamo di prestare massima attenzione negli spostamenti soprattutto nelle zone esposte al vento nei tratti costieri e nelle aree montane appenniniche Per quanto riguarda il traffico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 26-03-2026 ore 17:30

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