torna il maltempo allerta gialla a palermo e in parte della sicilia

Il maltempo si ripresenta sulla Sicilia con un avviso di allerta gialla diffuso dalla protezione civile regionale. L’allerta riguarda il rischio meteorologico e idraulico a causa di temporali e sarà valida dal 26 marzo fino alle 24 del 27 marzo. Palermo e alcune zone dell’isola sono interessate dalle allerte, con la possibilità di precipitazioni intense e possibili rischi associati.

L'avviso della protezione civile sarà valido fino alle 24 di venerdì 27 marzo. Previsti temporali, temperature in calo Allerta gialla domani su parte della Sicilia. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteorologico e idraulico per temporali, valido già da oggi, 26 marzo, fino alle 24 di domani, venerdì 27 marzo. Le zone coinvolte sono quelle di Trapani, Palermo, Messina e Catania. Come già preannunciato da 3bmeteo, la pausa maltempo si interrompe con piogge e rovesci e con temperature in diminuzione. Sulle zone interne tornerà la neve, in abbassamento fin verso quota 10001100m. Ma soffieranno più forti i venti, provenienti da nord-ovest con raffiche sostenute e possibili mareggiate sulle coste esposte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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