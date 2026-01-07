Sicilia torna il maltempo | allerta gialla per tutta la giornata di oggi

La Sicilia si prepara a una giornata di maltempo, con allerta gialla valida per tutta la giornata. Dopo un’Epifania all’insegna dell’incertezza, le condizioni meteorologiche peggiorano, portando piogge e venti moderati su tutta l’isola. È importante seguire gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni atmosferiche previste.

Dopo un'Epifania caratterizzata da un cielo incerto, il meteo in Sicilia si prepara a un peggioramento più deciso. La Protezione Civile Regionale ha infatti diramato un avviso di allerta gialla che copre l'intera giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026. Piogge e temporali in arrivo Le previsioni per domani indicano un mercoledì bagnato per l'intera Isola.

Allerta Meteo Calabria e Sicilia, ribaltone improvviso: da domani freddo, maltempo e bufere di neve. Allarme per mareggiate e vento da uragano! - Dopo tre giorni che hanno avuto il sapore surreale di una primavera anticipata, Calabria e Sicilia stanno per entrare in una delle fasi meteorologiche più violente di questo inverno. strettoweb.com

Venti forti fino a burrasca e temporali, è allerta gialla in tutta la Sicilia - Immagine di repertorio, foto di Julita da PixabayPioggia, maltempo, allerta meteo - itacanotizie.it

Sicilia e Calabria , torna il maltempo: allerta gialla per tutta la giornata di domani - facebook.com facebook

