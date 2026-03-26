L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord 2-0 in una partita valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 e si è guadagnata un posto in finale. I gol sono stati segnati da Tonali e Kean, contribuendo alla qualificazione della nazionale italiana. La sfida successiva si svolgerà nella fase conclusiva del percorso di qualificazione.

BERGAMO - L'Italia vince 2-0 contro l'Irlanda del Nord e vola nella finale playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. A Bergamo decisive nel secondo tempo le reti di Tonali e Kean. Il ct Gennaro Gattuso ha confermato le aspettative della vigilia schierando il 3-5-2 e confermando gli undici ipotizzati alla vigilia, con Kean e Retegui a far coppia in attacco supportati da Barella, Locatelli e Tonali in mezzo al campo. Sulle corsie esterne Dimarco e Politano, con il trio Mancini-Bastoni-Calafiori a protezione di Donnarumma. O'Neill ha schierato una formazione a specchio, con Donley unico riferimento offensivo e Price sulla trequarti, ma soprattutto una formazione abbottonata in attesa degli azzurri, partiti immediatamente col piede premuto sull'acceleratore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tonali-Kean lanciano l'Italia, azzurri in finale ai play-off Mondiali

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