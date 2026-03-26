Tonali-Kean lanciano l' Italia azzurri in finale ai play-off Mondiali

Da ilgiornaleditalia.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord 2-0 in una partita valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 e si è guadagnata un posto in finale. I gol sono stati segnati da Tonali e Kean, contribuendo alla qualificazione della nazionale italiana. La sfida successiva si svolgerà nella fase conclusiva del percorso di qualificazione.

BERGAMO - L'Italia vince 2-0 contro l'Irlanda del Nord e vola nella finale playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. A Bergamo decisive nel secondo tempo le reti di Tonali e Kean. Il ct Gennaro Gattuso ha confermato le aspettative della vigilia schierando il 3-5-2 e confermando gli undici ipotizzati alla vigilia, con Kean e Retegui a far coppia in attacco supportati da Barella, Locatelli e Tonali in mezzo al campo. Sulle corsie esterne Dimarco e Politano, con il trio Mancini-Bastoni-Calafiori a protezione di Donnarumma. O'Neill ha schierato una formazione a specchio, con Donley unico riferimento offensivo e Price sulla trequarti, ma soprattutto una formazione abbottonata in attesa degli azzurri, partiti immediatamente col piede premuto sull'acceleratore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

tonali kean lanciano l italia azzurri in finale ai play off mondiali
© Ilgiornaleditalia.it - Tonali-Kean lanciano l'Italia, azzurri in finale ai play-off Mondiali

Articoli correlati

Leggi anche: Tonali e Kean scacciano i fantasmi: Bergamo trascina l’Italia alla finale play-off

Leggi anche: Italia Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean portano gli azzurri in finale!

Una raccolta di contenuti su Tonali Kean lanciano l'Italia azzurri...

Discussioni sull' argomento Kean, Calafiori, Dimarco e Tonali lanciano il nuovo kit away della nazionale per playoff e...Mondiali?; Italia, Gattuso convoca 28 giocatori per i playoff mondiali: novità Palestra, torna Chiesa.

tonali kean tonali kean lanciano lCALCIO Tonali accende le speranze Mondiali azzurre, gol dell’1-0 e assist per il raddoppio di KeanUna rasoiata del centrocampista di Sant’Angelo Lodigiano sblocca a favore dell’Italia la semifinale contro l’Irlanda del Nord ... ilcittadino.it

Tonali e Kean per battere l'Irlanda del Nord, l'Italia conquista la finale dei playoff MondialiFinalmente ci siamo, è arrivato il giorno del primo spareggio play Off per il Mondiale 2026. Gli azzurri saranno di scena questa sera a Bergamo contro l'Irlanda del Nord: di seguito la diretta ... fantacalcio.it

Digita per trovare news e video correlati.