Tonali e Kean scacciano i fantasmi | Bergamo trascina l’Italia alla finale play-off

In una partita decisiva, i giocatori hanno superato le difficoltà mentali e portato la squadra alla finale dei play-off. La sfida si è svolta a Bergamo, dove i protagonisti hanno dimostrato carattere e determinazione, conquistando un risultato importante per il percorso della nazionale. La vittoria ha segnato un passo avanti nel torneo, eliminando le paure legate alle sfide precedenti.

Bergamo. Bisognava scacciare i fantasmi. Serviva una prova di coraggio, essere superiori più sul piano mentale, forse, che su quello tecnico. Dopo due qualificazioni mancate, tornare a giocare la competizione dove la passione per il calcio dei popoli esplode è un obbligo per l’ Italia. Allo stadio di Bergamo, 23 mila persone hanno caricato sulle proprie spalle gli Azzurri e li hanno trascinati verso la finale playoff: la Nazionale batte 2-0 l’ Irlanda del Nord grazie alle reti di Tonali e Kean e supera il primo ostacolo verso i Mondiali. Una vittoria tutto tranne che scontata, per come si è sviluppata la trama della partita. Nelle scelte di formazione Gattuso conferma le previsioni della vigilia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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