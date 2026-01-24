Newcastle-Aston Villa domenica 25 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 si affrontano Newcastle e Aston Villa, entrambe reduci da vittorie europee: i Newcastle in Champions League contro il PSV e gli Aston Villa in Europa League contro il Fenerbahçe. In questa anteprima troverai le formazioni, le quote e i pronostici per analizzare il confronto tra due squadre in crescita e in buona forma internazionale.

Newcastle e Aston Villa sono reduci dalle vittorie europee, rispettivamente in Champions League contro il PSV, per 3-0, e in Europa League, a Istanbul contro il Fenerbahce per 1-0. Ne consegue che gli uomini di Eddie Howe potrebbero classificarsi direttamente agli ottavi di finale, anche se l'ultima sfida con un parimenti motivato PSG rende la.

