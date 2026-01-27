Senza Spina Volume 1 Quando il rock si è messo a nudo | gli Unplugged di Mtv

Questa rassegna, intitolata “Senza Spina”, inaugura al Bronson Cafè con serate che uniscono musica acustica e narrazione. Un’occasione per ascoltare i brani in modo intimo, senza orpelli, e scoprire le storie che si celano dietro le canzoni più significative. Un evento dedicato a chi apprezza la musica nella sua forma più autentica, tra emozioni e racconti d’autore.

Giovedì 29 gennaio il Bronson Cafè inaugura "Senza Spina", una nuova rassegna di serate sospese tra concerto intimo e racconto d'autore, dove la musica viene spogliata del superfluo per lasciare spazio alle storie, alle emozioni e alle canzoni nella loro forma più essenziale.

