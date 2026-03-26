Terremoto forte scossa in Italia poco fa

Alle 9:40 circa del 26 marzo 2026, si è verificata una scossa di terremoto in Italia. L'evento è stato avvertito dai residenti nelle province vicine, che hanno percepito un movimento sismico non violento ma chiaramente percepibile. Non sono stati riportati danni o feriti fino a questo momento. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali conseguenze.

Pochi minuti dopo le 9:40 del mattino del 26 marzo 2026, la terra ha tremato. I residenti nelle province limitrofe sono state sorprese da un movimento improvviso, non violento ma nettamente avvertito. Le prime comunicazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indicavano una magnitudo compresa fra 3.9 e 4.4 sulla scala Richter. Le autorità regionali di Protezione Civile hanno immediatamente attivato i monitoraggi sul territorio per verificare eventuali danni e raccogliere segnalazioni dal pubblico. Terremoto: la scossa che ha svegliato la Toscana. La mattinata del 26 marzo è iniziata con una scossa che molti cittadini toscani hanno percepito chiaramente nelle proprie case, negozi e uffici. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto, forte scossa in Italia poco fa Articoli correlati Forte scossa di terremoto poco fa: “È stata molto potente”La terra ha improvvisamente sussultato nel profondo, scuotendo le fondamenta di un territorio abituato alla forza bruta della natura. Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa poco fa TERREMOTO FORTISSIMA SCOSSA NEL SUD ITALIA: REGISTRATA MAGNITUDO DI 5.9 Aggiornamenti e notizie su Terremoto forte scossa in Italia poco fa Temi più discussi: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 tra La Spezia e Massa Carrara. Scuole chiuse; Palermo si sveglia per il terremoto, sciame sismico alle Eolie: 15 scosse, la più forte di magnitudo 4.6; Forte scossa di terremoto di 4,0 con epicentro tra Lunigiana e Liguria; Terremoto nella notte: forte scossa avvertita a Reggio Calabria. Terremoto, forte scossa in Toscana. Magnitudo fra 3.9 e 4.4L’epicentro della scossa sismica in provincia di Pistoia e avvertita distintamente in una vasta area. Ieri la scossa in Lunigiana ... lanazione.it Terremoto nel pistoiese: scossa di magnitudo 4.1 a 7 km a nord della cittàPistoia - Nella mattina di giovedì 26 marzo 2026, alle ore 9:40, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e ... leggo.it ULTIM’ORA Forte terremoto oggi a Pistoia, scossa avvertita anche a Firenze - facebook.com facebook Terremoto nel governo, le news in diretta: Santanchè si dimette - la Repubblica x.com