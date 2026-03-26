Sabato 28 marzo, alle 21, sul palco del Teatro Nuovo di Cannobio arrivano Marco e Marianna Morandi con lo spettacolo "Benvenuti a casa Morandi. A letto senza cena". Biglietti da 18 a 20 euro acquistabili nell'ufficio turistico di Cannobio. Marianna e Marco Morandi, figli d'arte per nascita e vocazione, portano in scena una commedia brillante e autobiografica che racconta, con ironia e tenerezza, la loro vita familiare dietro le quinte della fama. "Benvenuti a casa Morandi" è un viaggio tra ricordi, musica, nostalgia e divertimento: un modo originale per scoprire la storia della celebre famiglia Morandi. vista dai figli. La scena si apre con un trasloco speciale: Marianna e Marco si ritrovano a svuotare la casa della Tata Marta, la donna che per 50 anni ha vissuto con loro e li ha cresciuti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Teatro: a Cannobio Marianna e Marco Morandi in "Benvenuti a casa Morandi"

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