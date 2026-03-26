Tajani | La settimana prossima sarò a Kiev

La settimana prossima, un rappresentante di alto livello sarà a Kiev, secondo le sue stesse dichiarazioni. Ha inoltre annunciato di aver pianificato diversi incontri nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali in vari mercati strategici. La visita e gli appuntamenti fanno parte di un programma di incontri finalizzati a espandere le attività in diversi paesi.

“Abbiamo elaborato un fitto calendario di appuntamenti per la crescita che ci porterà in tutti i mercati strategici. A metà aprile sarò a Pechino per la Commissione Economica Mista Italia-Cina. A maggio presidierò a Miami un Forum Imprenditoriale Italia – Usa con il segretario Rubio. La settimana prossima sarò a Kiev per incontri europei con le imprese e poi sarò a Belgrado”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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