Un politico ha annunciato che sarà presente la prossima settimana con l’obiettivo di riportare i bambini a casa. La vicenda riguarda una famiglia nota come

Siamo ormai arrivati a un parossismo per quanto concerne il delicatissimo caso di quella che è stata ribattezzata come famiglia del bosco. Un nucleo di cui è bene ricordare i nomi, dato che stiamo parlando di esseri umani, persone che in questo momento, a prescindere da come la si pensi sul caso, stanno soffrendo. Stiamo parlando di mamma Catherine Birmingham, di papà Nathan Trevallion e dei piccoli Utopia Rose (otto anni), Galorian e Bluebell (sei anni). L'obiettivo di Catherine e Nathan era quello di crescere i loro figli il più possibile vicino alla natura. Ciò che è accaduto è sotto gli occhi di tutti, e non solo in Italia, perché la vicenda è ormai divenuta internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'annuncio di Salvini: "Sarò lì la prossima settimana, l'obiettivo è riportare i bambini a casa"

Adesso Salvini andrà dalla famiglia nel bosco: «La settimana prossima sarò lì. L’obiettivo è riportare i bambini a casa» – Il video«Uno Stato che porta via i bambini a mamma e papà non è lo Stato in cui voglio far crescere i miei figli.

Famiglia nel bosco, arriva la visita di Salvini: “Settimana prossima sarò lì. Da papà e non da ministro”Il caso della famiglia nel bosco torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico e politico italiano in seguito alle recenti e decise...

