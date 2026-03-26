Sabato 4 aprile 2026 alle ore 21 si terrà al Museo del Precinema una performance audio-video intitolata

Museo del PRECINEMA – Collezione Minici ZottipresentaSYSTEMET - High Society: Music for MountaintopsPerformance audio-video e visita guidata al Museo del PrecinemaSabato 4 aprile 2026, ore 21 Di notte i confini tra realtà e immaginazione, tra memoria e presente, si fanno meno definiti. Anche dentro un museo gli oggetti cambiano statuto: ciò che di giorno è testimonianza, storia, tecnica, nel buio acquisisce una presenza più viva e misteriosa. Sabato 4 aprile, a partire dalle ore 21, il Museo del Precinema ospiterà un evento diverso da ciò a cui ha abituato il proprio pubblico: la performance di Systemet (Eugenio Paganelli) intitolata High Society: Music for Mountaintops, un concerto di musica elettronica sperimentale accompagnato dalle videoproiezioni di riprese montane elaborate dall'artista visivo Gabriele Marchina. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - SYSTEMET “High Society: Music for Mountaintops”, la performance audio-video e visita guidata al Museo del Precinema

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