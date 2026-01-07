Visita guidata al Museo dell' Opera del Duomo

La visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo di Pisa offre un'occasione per scoprire la ricca produzione scultorea tra XI e XIV secolo. Il percorso permette di esplorare le opere e i materiali che hanno contribuito alla storia artistica della cattedrale, tra cui il famoso Grifo, simbolo della tradizione locale. Un’occasione per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale della città in modo semplice e accurato.

Il museo illustra in modo eccellente la fiorente produzione scultorea a Pisa tra XI e XIV secolo. Durante la visita i partecipanti vedranno anche il celebro Grifo dai tratti orientaleggianti.Dettagli della visita:Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibiliRitrovo alle ore 15. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo Leggi anche: Visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo Leggi anche: Visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Museo del sale inaugura il nuovo anno con visite guidate, arte e presepi; Museo Baschenis di Santa Brigida; Visita guidata: Museo Pietà Rondanini - Castello Sforzesco; Guala al Museo: la visita guidata per l’Epifania. Museo Opera Duomo. Una visita guidata alla mostra sulla Natività - Al Museo dell’Opera del Duomo sabato alle 15 ci sarà una visita speciale alla mostra Da Betlemme a oggi. lanazione.it Una nuova data per la visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo - L’Opera della Primaziale Pisana propone ai residenti di Pisa e provincia una nuova data per le visite gratuite guidate del Museo dell’Opera del Duomo. lanazione.it Visita Guidata venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 17.00 di Chiara Troccoli Previati, autrice del testo del catalogo. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.