super de martino step gli regala il trionfo di ascolti

Stefano De Martino è stato il re della serata! Il suo programma “STEP – Stasera tutto è possibile” su Rai2 ha conquistato il primo posto nella classifica degli ascolti con 2.150.000 spettatori e un incredibile 16.0% di share. Ma non è tutto, perché anche “Affari Tuoi”, il programma che conduce su Rai1, ha fatto il botto con 4.933.000 spettatori e un 23.3% di share in access prime time. Non è la prima volta che il conduttore conquista il pubblico italiano. Il suo talento e la sua carisma lo hanno portato a diventare uno dei volti più amati e rispettati della televisione italiana. E il 2027 sarà il suo anno, visto che è stato annunciato come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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