Su Rai 1 Qualcosa di lilla una 15enne e i disturbi alimentari

Nella sede Rai di via Alessandro Severo è stato presentato il film tv “Qualcosa di lilla”, prodotto da Rai Fiction e Master Five Cinematografica insieme ad Ambrosia Italia. La trasmissione è prevista per giovedì 2 aprile in prima serata su Rai 1. La pellicola affronta il tema dei disturbi alimentari in una ragazza di 15 anni.

Roma, 26 mar. (askanews) – È stato presentato nella sede Rai di via Alessandro Severo il film tv “Qualcosa di lilla”, prodotto da Rai Fiction e Master Five Cinematografica in associazione con Ambrosia Italia, che andrà in onda giovedì 2 aprile in prima serata su Rai 1. Il film è ispirato al libro omonimo (edito da Solferino e in uscita il 27 marzo) scritto da Maruska Albertazzi, che è autrice del soggetto con Christian Bisceglia e Fabrizio Bettelli, e affronta il delicato tema dei disturbi alimentari attraverso la storia di Nicole. Nicole ha 15 anni, i genitori separati, la passione per la matematica e il peso di un’adolescenza che la fa sentire “non abbastanza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Salve! Mi suggerite un romanzo d'autore (o comunque qualcosa di ben scritto) non deprimente o almeno con un lieto fine.. Già letto la Austin. Per rendere l'idea, mi era piaciuto moltissimo T.Hardy con il bucolico "Via dalla pazza folla" ma credo che gli altri su - facebook.com facebook

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