Anche loro con lui a Sanremo L’annuncio poco dopo la scelta di Stefano De Martino

Al termine della 76esima edizione del Festival di Sanremo, si è conclusa la competizione con la vittoria di Sal Da Vinci. Poco dopo la proclamazione, è stato annunciato che anche altri artisti si sarebbero esibiti con lui sul palco, includendo anche Stefano De Martino. L’evento ha attirato l’attenzione su ciò che è successo subito dopo la fine della gara.

Si è abbassato il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il verdetto finale ha premiato Sal Da Vinci, ma più ancora della classifica a lasciare il segno è stato ciò che è accaduto subito dopo. Per la prima volta nella storia della kermesse, infatti, è stato annunciato in diretta il nome del conduttore dell’anno successivo. Un passaggio di testimone destinato a restare negli annali: l’investitura ufficiale di Stefano De Martino alla guida del Festival di Sanremo 2027. Un’annunciazione anticipata che ha immediatamente acceso il dibattito su come sarà il suo primo Festival. Chi lo affiancherà sul palco? Ci saranno co-conduttori? E quale sarà l’impronta dell’ex allievo di Amici, oggi uno dei volti più importanti della tv italiana? “Anche loro con lui a Sanremo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Io e lui che torniamo insieme?”. Stefano De Martino, l’annuncio della ex che spiazza i loro fanL’ex di Stefano si racconta senza filtri e lo fa in un contesto intimo ma diretto, ospite di Victoria Cabello nel podcast Fuori di Cabello.

Altri aggiornamenti su Stefano De Martino.

Temi più discussi: Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027: l'irrituale passaggio di consegne all'Ariston; Stefano De Martino sarà al timone di Sanremo 2027, il progetto e il team: cosa sappiamo; Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027: a lui anche la direzione artistica; De Martino condurrà Sanremo 2027, ma sarà in coppia: con lui la nuova regina della Rai. Il retroscena.

Stefano De Martino a Sanremo 2027, svelato chi ci sarà con lui. Fuori la Clerici e cambia Affari TuoiDopo l'addio di Carlo Conti, Stefano De Martino è stato scelto dalla Rai come nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027 ... corrieredellosport.it

Stefano De Martino direttore artistico di Sanremo 2027 con due anni di ritardo: tutto sul suo festivalTutto quello che già si sa di Sanremo 2027 di Stefano De Martino dopo l'annuncio in diretta: dal ritardo di due anni alle collaborazioni. style.corriere.it

“Me l’hanno mandato dai servizi sociali!” - Il messaggio di Stefano De Martino per il compleanno di Francesco Paolantoni - facebook.com facebook

Stefano De Martino condurrà solo #Sanremo2027 o anche #Sanremo2028 Williams Di Liberatore: “Sono opzioni contenute nel contratto, ci sono opzioni di rinnovo annuale o biennale. Ma non ci siamo ancora messi a tavolino per decidere, fa parte di una pr x.com