Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 26 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 26 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Top Gun è un film del 1986 diretto da Tony Scott e prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer in associazione con la Paramount Pictures. La sceneggiatura è stata scritta da Jim Cash e Jack Epps Jr. ed è liberamente ispirata da Top Guns, un articolo scritto e pubblicato da Ehud Yonay nel 1983, per la rivista California. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv giovedì 26 marzo: Top Gun

Articoli correlati

Film stasera Sky Cinema e NOW, Les Misérables e Top Gun in evidenza - Giovedi 26 Marzo 2026Serata ricca sui canali Sky Cinema: tutti i titoli da Dracula a Top Gun, con orari e canali per non perdere le prime visioni e i grandi classici.

Stasera in tv venerdì 6 marzo: Top Gun: MaverickEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 6 marzo.

Sanremo 2026 - Gli highlights della prima serata

Aggiornamenti e notizie su Stasera in tv giovedì 26 marzo Top Gun

Discussioni sull' argomento Checco Zalone, la bocciatura che gli ha cambiato la vita; Guida tv giovedì 26 marzo 2026: cosa vedere stasera in tv; Stasera in Tv giovedì 26 marzo 2026, cosa vedere, guida tv; Film stasera Sky Cinema e NOW, Les Misérables e Top Gun in evidenza - Giovedi 26 Marzo 2026.

Best of 1986! Il 1986 non ha regalato solo album leggendari… ma anche film diventati veri e propri cult. Quale tra questi è il miglior film del 1986 La piccola bottega degli orrori Manhunter Il castello nel cielo Top Gun La crew EMP x.com

Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski, 2022) - facebook.com facebook