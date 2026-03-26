Stasera sui canali Sky Cinema e NOW sono programmati diversi film, tra cui Les Misérables e Top Gun. La programmazione include anche altri titoli come Dracula, con orari e canali specifici per le anteprime e i classici del cinema. La serata propone una selezione di film di generi diversi, disponibili per gli spettatori che desiderano seguire le proiezioni da casa.

Serata ricca sui canali Sky Cinema: tutti i titoli da Dracula a Top Gun, con orari e canali per non perdere le prime visioni e i grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si tinge di romanticismo oscuro Dracula: L’amore perduto, diretto dal Premio Oscar® Luc Besson. Dopo la morte della moglie, il principe Vladimir (Caleb Landry Jones) rinuncia a Dio e si trasforma in vampiro, vivendo secoli di solitudine fino a quando non. su Digital-News.it Serata ricca sui canali Sky Cinema: tutti i titoli da Dracula a Top Gun, con orari e canali per non perdere le prime visioni e i grandi classici.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si tinge di romanticismo oscuro Dracula: L’amore perduto, diretto dal Premio Oscar® Luc Besson. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Film stasera Sky Cinema e NOW, Les Misérables e Top Gun in evidenza - Giovedi 26 Marzo 2026

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