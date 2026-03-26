Sport in tv oggi giovedì 26 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 26 marzo, sono in programma numerosi eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming. Tra le discipline coinvolte ci sono il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, il pattinaggio artistico con i Mondiali, e le qualificazioni ai Mondiali 2026 e agli Europei U21 2027 nel calcio. Gli appassionati possono seguire le partite e le competizioni in diverse fasce orarie.

Oggi, giovedì 26 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, il pattinaggio artistico con i Mondiali, il calcio con le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed agli Europei U21 2027, e tanto altro ancora. A Miami, per il torneo ATP Masters 1000, tornerà in campo l’azzurro Jannik Sinner, che affronterà lo statunitense Frances Tiafoe nei quarti di finale del torneo di singolare maschile: l’italiano va alla ricerca della semifinale da disputare contro il vincente della sfida Cerundolo-Zverev. Giornata delicata per il calcio azzurro: la Nazionale maggiore ospita l’ Irlanda del Nord nella semifinale dei play-off delle qualificazioni ai Mondiali 2026, mentre l’ Under 21 riceve la Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 26 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Articoli correlati Sport in tv oggi (giovedì 26 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingProsegue la marcia di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Dubai: gli azzurri nei quarti di finale incontreranno i... Sport in tv oggi (giovedì 5 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, giovedì 5 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: le Paralimpiadi Invernali con il curling in carrozzina, il tennis con i... Contenuti e approfondimenti su Sport in tv oggi giovedì 26 marzo orari... Temi più discussi: Sport in tv oggi (martedì 24 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (lunedì 16 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in TV oggi 22 marzo: orari e programmazione MotoGP e tanto altro; Sport in tv oggi (domenica 22 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Sport in tv oggi (giovedì 26 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, giovedì 26 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, il pattinaggio ... oasport.it Sport in tv oggi (mercoledì 25 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi mercoledì 25 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. La Coppa del Mondo di sci alpino si conclude a Lillehammer con le finali di gigante ... oasport.it La seconda vita di Alejandro: «Lo sport mi ha ripulito. Correre Meglio della droga». Il 38enne Metzger ha scoperto la corsa per abbandonare l'uso di cocaina e salvare la famiglia. Il Cavana Run Club e l’impegno per aiutare gli altri a capire che smettere è pos - facebook.com facebook Luciano Buonfiglio promuove la Puglia dello sport x.com