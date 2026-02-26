Sport in tv oggi giovedì 26 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Prosegue la marcia di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Dubai: gli azzurri nei quarti di finale incontreranno i cechi Petr Nouza e Patrik Rikl. Esordirà direttamente negli ottavi di finale del WTA 500 di Merida, invece, Jasmine Paolini, che sfiderà l’australiana Priscilla Hon. 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch: 1a prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv streaming 10.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Indie Occidentali-Sudafrica – ICC.TV 11.00 Tennis, ATP 500 Dubai: quarti di finale (1° match alle 11.00 BolelliVavassori-NouzaRikl) – Sky Sport Uno (fino alle 16), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

