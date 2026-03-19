Stasera su Rai 3 va in onda “Splendida Cornice”, condotta da Milly Carlucci e accompagnata da vari ospiti. La trasmissione prevede collegamenti internazionali, esibizioni di musica e danza, oltre a momenti dedicati all’arte. La programmazione si conferma come un mix di cultura, spettacolo e intrattenimento, offrendo un appuntamento che combina diversi linguaggi e forme artistiche.

Tra collegamenti internazionali, musica, danza e arte, stasera Splendida Cornice torna con la consueta formula che mescola cultura, spettacolo e intrattenimento. Torna questa sera, giovedì 19 marzo, in prima serata su Rai 3, Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Un nuovo appuntamento all'insegna del mix vincente tra divulgazione e intrattenimento, cifra distintiva dello show. Ospiti Speciali di Splendida Cornice: Milly Carlucci e The Jackal Tra gli ospiti più attesi della puntata spicca Milly Carlucci, pronta a tornare su Rai 1 con lo storico Canzonissima da sabato 21 marzo. Spazio anche alla comicità dei The Jackal - con Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e Martina Tinnirello - impegnati nella conduzione del nuovo show Stasera a letto tardi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Splendida Cornice stasera su Rai 3: Milly Carlucci e gli altri ospiti del 19 marzo

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Splendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 19 marzoSatira, cultura e intrattenimento a Splendida Cornice di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 19 marzo, alle 21.20 su Rai 3. comingsoon.it

Questa sera sarà con noi a #SplendidaCornice @motazmalhees, protagonista del meraviglioso "La voce di Hind Rajab", vincitore del Leone d'argento alla 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e candidato nella categoria "Miglior film int - facebook.com facebook