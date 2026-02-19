Geppi Cucciari e gli ospiti d’eccezione di Splendida Cornice | le anticipazioni
Giovedì 19 febbraio, alle 21.20 su Rai 3, torna “Splendida Cornice” con Geppi Cucciari alla guida. La causa è il ritorno del popolare show che combina cultura e divertimento, coinvolgendo ospiti di rilievo. La puntata promette momenti di intrattenimento e approfondimenti, con interviste a personaggi noti e interventi di esperti. Tra gli ospiti attesi, artisti e autori che discuteranno di temi attuali in modo leggero e accessibile. La trasmissione si svolge nello storico teatro di Roma, con un pubblico in sala pronto a vivere un’esperienza unica.
Giovedì 19 febbraio alle 21.20 su Rai 3 torna “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura che unisce divulgazione e leggerezza in un equilibrio brillante e originale. A condurre la serata sarà Geppi Cucciari, padrona di casa capace di mescolare ritmo, intelligenza e ironia, guidando il pubblico in un racconto televisivo ricco di stimoli e suggestioni. Ospiti in studio tra musica e teatro. Tra gli ospiti della puntata figurano Fabrizio Gifuni, noto volto della serie “Portobello”, e Ambra Angiolini, che renderà omaggio a Dario Fo esibendosi insieme alla conduttrice sulle note di “Su, cantiam”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
