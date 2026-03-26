Sostenibilità | indagine leasing accelera integrazione fattori Esg per competitività Pmi

Assilea ha presentato a Roma i risultati della Survey annuale 2025 sulla sostenibilità nel settore del leasing. La ricerca analizza la situazione attuale e traccia un quadro in evoluzione, evidenziando come il leasing contribuisca all'integrazione dei fattori ESG per le piccole e medie imprese. L'indagine si basa sui dati raccolti e fornisce una panoramica aggiornata del settore.

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Assilea ha presentato oggi a Roma, presso la propria sede, i risultati della Survey annuale 2025 sulla sostenibilità nell'industria del leasing, che offre una fotografia della situazione e anche una lettura dinamica della sua evoluzione. A partire dai dati emersi, si è sviluppato un dibattito sull'integrazione dei fattori Esg e un confronto più ampio sul settore bancario. Il 2025 rappresenta un anno di consolidamento per le società di leasing coinvolte nell'indagine: il 73,1% ha definito gli obiettivi Esg all'interno della strategia commerciale ed economico-finanziaria e il 59,6% delle azioni pianificate per l'integrazione Esg risulta completato, mentre il 25% è in corso di attuazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sostenibilità: indagine, leasing accelera integrazione fattori Esg per competitività Pmi Articoli correlati Leggi anche: Sostenibilità e difesa: la nuova frontiera ESG Contenuti e approfondimenti su Sostenibilità indagine leasing accelera... Sostenibilità: indagine, leasing accelera integrazione fattori Esg per competitività PmiRoma, 26 mar. (Adnkronos) - Assilea ha presentato oggi a Roma, presso la propria sede, i risultati della Survey annuale 2025 sulla sostenibilità ... iltempo.it Flotte aziendali e transizione energetica: l’indagine di ArvalScopri i dati del Barometro Arval 2025 sulla transizione energetica, il ruolo del noleggio, flotte aziendali e infrastrutture di ricarica ... rinnovabili.it