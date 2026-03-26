Dopo il referendum costituzionale, i sondaggi mostrano un sorpasso del Campo Largo, con Fratelli d’Italia che raggiunge il 28,2% delle intenzioni di voto. La consultazione ha avuto un impatto immediato sul panorama politico, influenzando le posizioni dei partiti e la distribuzione dei consensi. I dati sono stati diffusi da una supermedia delle ultime rilevazioni effettuate prima di ulteriori sviluppi.

AGI - Prima Supermedia dopo il referendum costituzionale, il cui risultato ha già iniziato a terremotare il quadro politico. Nonostante il numero di rilevazioni sia ancora limitato (durante le due settimane che hanno preceduto il referendum, quasi nessun istituto ha pubblicato dati sulle intenzioni di voto ai partiti) si intravedono già delle tendenze interessanti: su tutte, il calo di FdI al 28,2% (il dato peggiore dalle Europee 2024 ) e la crescita di M5s (+1,3% rispetto a un mese fa). Ma soprattutto, in termini aggregati, il sorpasso del ' campo largo ' ( Pd-M5s-Avs-Iv+Ee ) rispetto al centrodestra. La Supermedia Liste. FdI 28,2 (-0,6) PD... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 'Sorpasso' del Campo Largo. Fratelli d'Italia è al 28,2%

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