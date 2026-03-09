I gatti conoscono la gelosia? Non è proprio così ecco cosa dice la scienza

La scienza ha studiato se i gatti provino sentimenti come la gelosia, ma ha scoperto che non si tratta di emozioni umane adattate agli animali. La percezione di comportamenti gelosi nei felini nasce spesso dall’interpretazione delle loro reazioni, che sono molto diverse da quelle degli esseri umani. La loro sensibilità, infatti, si manifesta in modi specifici e distinti.

È istintivo proiettare sentimenti umani sui propri animali domestici, specialmente sui gatti, creature dalla sensibilità estremamente acuta. Spesso i proprietari interpretano certi atteggiamenti distaccati o dispettosi come vere e proprie manifestazioni di astio. Tuttavia, la psicologia felina opera su binari differenti rispetto a quella umana. La domanda che molti si pongono richiede una risposta sfaccettata: tecnicamente no, i gatti non provano gelosia nel senso antropomorfico del termine, ma sperimentano stati emotivi molto simili che influenzano drasticamente il loro comportamento quotidiano. Ciò che noi scambiamo per gelosia è, nella maggior parte dei casi, una reazione a elevati livelli di ansia o stress.