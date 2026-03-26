Solidarietà al Santobono | La Gioia una serata per unirsi e donare speranza

Una serata di solidarietà si è svolta recentemente con l’obiettivo di sostenere l’ospedale pediatrico. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno condiviso musica ed energia per raccogliere fondi a favore della struttura sanitaria. La manifestazione ha rappresentato un momento di unione tra persone, tutte pronte a contribuire con donazioni per migliorare le condizioni dei piccoli pazienti.

C’è una gioia che va oltre il divertimento. È quella che nasce quando ci si unisce per una causa più grande, quando la musica, l’energia e la condivisione diventano strumenti per regalare speranza. Venerdì 3 aprile, la discoteca Forma, in collaborazione con Autoscala, accende questa energia collettiva con “La Gioia”, una serata di beneficenza a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon. Un evento che non è solo intrattenimento, ma un vero abbraccio alla città e ai suoi bambini più fragili. L’obiettivo è chiaro: raccogliere fondi per sostenere progetti concreti che migliorino la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, contribuendo alla campagna “Ogni bambino ha il diritto di diventare adulto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Dovremmo tentare di metterci dalla parte dei sofferenti non solo per solidarietà ma in un'identificazione. È soltanto con questa vera condivisione che arriveremo lontano nella spiritualità, più ancora che moltiplicando pratiche e azioni di pietà. x.com