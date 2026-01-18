Giulia e quel sì che vale una speranza | Basta poco per salvare una vita non abbiate paura di donare

Giulia ha deciso di donare, dimostrando che anche un gesto semplice può fare la differenza. La sua esperienza mostra come un

La 28enne di Premilcuore racconta la sua esperienza dalla "mappatura" alla donazione di midollo avvenuta a Bologna: "Qualche dolorino e un po' di stanchezza, ma sapere che puoi dare speranza a una persona ripaga di tutto" "Quando finisci e ti rendi conto di aver portato a termine la donazione, stai bene. Ti senti un mini supereroe". Ha la voce di chi è consapevole di aver fatto qualcosa di grande con uno sforzo relativamente piccolo Giulia Tassinari, 28 anni e ricercatrice farmaceutica di Premilcuore ma che lavora a Verona, e che ha deciso di condividere la sua esperienza di donazione di midollo osseo per incoraggiare altri giovani a fare lo stesso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

