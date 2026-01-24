EducazioneMattarella | Deve rinnovarsi

Il presidente Mattarella sottolinea l’importanza dell’educazione come motore di crescita e trasformazione, evidenziando il suo ruolo nel promuovere la dignità umana e i diritti. Riconoscendo i successi passati, invita a un rinnovamento continuo del sistema educativo per affrontare le sfide future, garantendo un percorso di formazione adeguato alle esigenze della società contemporanea.

10.55 "L'educazione ha rappresentato nella vicenda umana un formidabile motore di crescita e trasformazione, contribuendo all'affermarsi della dignità delle persone e dei loro diritti". Così Mattarella nella Giornata mondiale dell'Educazione, istituita dalle Nazioni Unite. In un periodo di "profondi cambiamenti, l'educazione deve rinnovarsi per continuare a rimuovere ostacoli economicosociali che limitano libertà ed eguaglianza e impediscono lo sviluppo delle persone per partecipare" all'assetto "politico-economico-sociale del Paese".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Educazione: Mattarella, 'essenziale per società coese, partecipative e democratiche'Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza dell'educazione come fondamento di una società coesa, partecipativa e democratica.

