Tradizione e innovazione | Open day al liceo scientifico da Vinci

Sabato pomeriggio si rinnova l’appuntamento con l’Open Day del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. Un’occasione per conoscere l’offerta formativa, le attività e l’ambiente scolastico, tra tradizione e innovazione. L’evento permette a studenti e genitori di approfondire i percorsi educativi e di incontrare il corpo docente, contribuendo a scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze.

Torna sabato pomeriggio il consueto appuntamento annuale con l'Open Day del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria.Sabato 17 gennaio, dalle ore 15 alle 18, famiglie e studenti delle scuole secondarie di primo grado al termine degli studi, potranno conoscere l'offerta formativa.

