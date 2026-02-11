Mi dimetto Terremoto in Italia il clamoroso annuncio è appena arrivato

Stefano Di Stefano lascia immediatamente il suo ruolo alla Banca Monte dei Paschi di Siena. La decisione arriva a pochi giorni di distanza dalle tensioni interne e dalle difficoltà finanziarie della banca. La notizia ha sorpreso i dipendenti e gli investitori, che ora aspettano di capire come si muoveranno le prossime settimane.

Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato le dimissioni con effetto immediato di Stefano Di Stefano, consigliere di amministrazione non indipendente e membro del Comitato Rischi e Sostenibilità. Secondo quanto riportato in una nota dell’istituto, la decisione è stata presa “ per ragioni personali e in relazione all’avvio di indagini a suo carico”. Nel comunicato, Mps dichiara di prendere atto della scelta e ringrazia Di Stefano “ per l’attività svolta quale Consigliere di Amministrazione in questi anni ”. L’uscita avviene mentre la banca è nuovamente osservata speciale nel quadro del cosiddetto risiko bancario, con attenzione concentrata su governance e assetti futuri del credito italiano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

