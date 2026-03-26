Durante una puntata di La Volta Buona, Shaila Gatta è stata sorpresa da fotografie di paparazzi insieme a Alvise Rigo. In seguito, Giancarlo Magalli ha rivolto alla ballerina una battuta che ha causato imbarazzo. L'episodio si è svolto davanti alla telecamera, creando una scena inaspettata durante la trasmissione.

Durante l'ospitata a La Volta Buona, Shaila Gatta si è ritrovata al centro di un momento imprevisto: la paparazzata con Alvise Rigo e una battuta di Giancarlo Magalli hanno acceso tensioni in diretta. Shaila Gatta è tornata sotto i riflettori televisivi come ospite di La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. L'ex velina ha partecipato al programma principalmente per promuovere il suo libro autobiografico, ma la sua presenza in studio si è trasformata in qualcosa di decisamente più movimentato e inaspettato. Un'ospitata per parlare del libro autobiografico Shaila era negli studi di Rai 1 con l'obiettivo di raccontare il suo libro, Fuori onda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Shaila Gatta imbarazzata in diretta: la paparazzata, poi l'attacco di Magalli

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