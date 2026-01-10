Il presidente della Serie D si mostra fiducioso in vista della partita di domani, definendola un’opportunità per consolidare la posizione della squadra. Livi sottolinea che il gruppo sta crescendo, e anche se non si tratta ancora di una svolta definitiva, ogni risultato positivo contribuisce a migliorare la classifica. La partita rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e stabilità del team, con l’obiettivo di ottenere una posizione più tranquilla nel campionato.

MONTEVARCHI "Non so se potrà essere la partita della svolta, ma confido che sia quella della continuità, un altro tassello del mosaico per raggiungere in tempi brevi posizioni di classifica più tranquille". Alla vigilia della partita di Tavarnelle con il San Donato, trasferta iniziale del 2026, il presidente del Montevarchi Angelo Livi traccia la rotta per il prosieguo del girone di ritorno dei rossoblù, cominciato con il pareggio di sostanza imposto al Foligno: "Qualunque gara dopo una sosta – riprende il massimo dirigente – nasconde delle insidie e, invece, i nostri ragazzi hanno ripreso il cammino, a prescindere dal bottino pieno sfumato all’ultimo tuffo, con la stessa determinazione mostrata da sei o sette turni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: il presidente guarda con fiducia alla sfida di domani. Aquila per la svolta. Livi: "Il gruppo cresce»

