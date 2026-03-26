Il processo di beatificazione di Fulton Sheen ha ricevuto il via libera da Roma e si conosce ora la data ufficiale della cerimonia. Si tratta di un momento atteso da tempo, che segna il riconoscimento ufficiale della Chiesa nei confronti dell’importante figura dell’evangelizzatore statunitense del Novecento. La celebrazione si terrà nelle prossime settimane, portando a conclusione il percorso canonico avviato anni fa.

Arriva la data per la beatificazione di Fulton Sheen: ecco quando avverrà l’attesa celebrazione per il grande evangelizzatore americano del XX secolo. Fulton Sheen sarà Beato. In molti speravano che con l’ascesa al soglio pontificio di Leone XIV, primo papa americano della storia, si sbloccasse la causa di beatificazione del vescovo considerato uno dei pionieri della moderna comunicazione religiosa, ancora ineguagliato per la sua capacità di tenere incollati milioni di spettatori al piccolo schermo. Così è stato. La Santa Sede ha comunicato ufficialmente al vescovo Louis Tylka che la causa del Venerabile Servo di Dio Fulton J. Sheen procede verso la beatificazione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Semaforo verde da Roma per Fulton Sheen: c’è finalmente la data per la beatificazione

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