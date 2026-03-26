Séfr Lerato | Stivaletto Chelsea in pelle vestibilità e cura

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Pelle di vitello e finitura craquelé: cosa aspettarsi dal Séfr Lerato. Il Séfr Lerato si distingue immediatamente per l’uso della pelle di vitello italiana, un materiale che offre un equilibrio raro tra morbidezza intrinseca e resistenza strutturale. La scelta del vitello garantisce una superficie tattile liscia e lucida, capace di adattarsi alla forma del piede senza perdere la sua integrità nel tempo. La caratteristica più distintiva è la finitura craquelé, che conferisce allo stivaletto un aspetto invecchiato e prezioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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