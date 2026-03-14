The Row Guanti ‘Simon’ | pelle nappa vestibilità e cura

Le Guanti ‘Simon’ di The Row sono realizzate in pelle nappa e sono caratterizzate da una vestibilità studiata per assicurare comfort. La cura nel dettaglio si riflette nelle finiture e nella qualità dei materiali utilizzati. L’articolo include un avviso di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi link.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La nappa di The Row: tra artigianalità e discrezione. Nel panorama della moda di lusso, la scelta del materiale definisce spesso l’intera filosofia del brand. I guanti ‘Simon’ di The Row rappresentano un caso studio eccellente su come il tessuto possa comunicare eleganza senza bisogno di loghi evidenti. Il materiale selezionato è la pelle nappa, una scelta che si allinea perfettamente con l’estetica minimalista e rigorosa che caratterizza le collezioni del marchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - The Row Guanti ‘Simon’: pelle nappa, vestibilità e cura Articoli correlati Leggi anche: Isabel Marant Arja: Eleganza su pelle, vestibilità e cura Leggi anche: Toteme Cintura: Pelle, Vestibilità e Stile Minimalista