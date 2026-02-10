Secolare seeds | Krano Greimas e Alessandro Fiore live

Il secondo appuntamento invernale di Secolare Seeds è pronto a partire questa volta con Krano, Greimas e Alessandro Fiore in concerto. L’evento, organizzato da Collettivo Zebù e Secolare Festival, promette una serata diversa, pensata sia per gli appassionati di musica sia per chi cerca un momento di riflessione. Sarà una festa che unisce persone disilluse e innamorati, in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Il secondo germoglio invernale di SEEDS, coltivato con cura da Collettivo Zebù e Secolare Festival, sarà un'insolita festa per gli innamorati, ma anche per i disillusi. Prevendite già disponibili su DICE, non lasciamole sfiorire (Anche qui intendiamo: prevendite consigliate).

