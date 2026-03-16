Mara Venier piange per Bonaccorti | È stato stupido allontanarsi non mi aspettavo se ne andasse così

Durante la trasmissione Domenica In, Mara Venier si è lasciata andare a un momento di emozione parlando dell’amicizia con Enrica Bonaccorti, che si è interrotta in modo improvviso. La conduttrice ha commentato con tristezza l’allontanamento e ha espresso il suo dispiacere per come sono andate le cose, sottolineando il fatto che non si aspettava un addio così repentino.

Mara Venier si è commossa in diretta a Domenica In. La conduttrice ha parlato della lunga amicizia con Enrica Bonaccorti che si era bruscamente interrotta. Negli ultimi mesi, si erano ritrovate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Diletta Leotta chiede a Conte come sta Rrahmani, lui non si trattiene: “Che ne so, così diventa stupido” Enrica Bonaccorti, Mara Venier: “Ero tranquilla ma invece è andata così”Enrica Bonaccorti e Mara Venier erano legate da un rapporto profondo e stretto, avevano anche trascorso l'ultimo Natale insieme. Aggiornamenti e notizie su Mara Venier Temi più discussi: I genitori del piccolo Domenico a Domenica In, Mara Venier piange con loro: Fagliela pagare; Mara Venier: Non faccio più sesso. Ho una certa età; Enrica Bonaccorti morta, il dolore del mondo degli spettacoli da Mara Venier ad Antonella Clerici; Enrica Bonaccorti, da Mara Venier a Simona Ventura: l’addio sui social di amici e colleghi. Domenica In, Mara Venier furiosa con Teo Mammucari: Sei un pirlaMomento di forte tensione a Domenica In durante la puntata del 15 marzo. Mara Venier si commuove salutando uno storico cameraman, ma un gesto di Teo Mammuccari rompe l'atmosfera. movieplayer.it Mara Venier in lacrime per Enrica Bonaccorti: Ci eravamo allontanate per un bugiardoMara Venier, commossa a Domenica In, ha ricordato il riavvicinamento all'amica Enrica Bonaccorti dopo anni di distanza per un malinteso. serial.everyeye.it #MaraVenier si arrabbia in diretta con #TeoMammicari Ieri pomeriggio in chiusura di #DomenicaIn la Venier ha portato a centro studio un cameraman che dopo 30 anni di lavoro in Rai andrà in pensione. La padrona di casa commossa, come riporta #Biccy, h - facebook.com facebook Mara Venier in lacrime per il cameraman Marco, in pensione dopo 40 anni in Rai. Poi sbotta con Teo Mammucari: «Sei un pirla» x.com