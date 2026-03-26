San Marco in Lamis traccia la rotta | al via il progetto ' Orienta in progress' nell’ambito di Punti Cardinali For Work

A San Marco in Lamis parte il progetto ‘Orienta in progress’, finanziato dalla Regione Puglia e inserito nella misura ‘Punti Cardinali’. L’iniziativa coinvolge diverse coop, tra cui i ‘Cantieri di Innovazione’, e mira a sostenere le scelte professionali dei giovani, contribuendo alla definizione del futuro del territorio. Il progetto si inserisce in un programma più ampio di interventi dedicati all’orientamento e allo sviluppo locale.

Si è tenuto martedì 24 febbraio, presso i laboratori di Artefacendo la presentazione ufficiale delle azioni di orientamento al lavoro e alla formazione per giovani e disoccupati Orientare le scelte professionali per costruire il futuro del territorio. Con questo obiettivo nasce ‘Orienta in progress, il progetto finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito della misura ‘Punti Cardinali’, che vedrà impegnati quali partner di progetto le coop ’Cantieri di Innovazione Sociale', ‘MedTraining’, ‘Clarissa’ e Fo.Co. E ancora, lUniversità degli studi di Foggia e l’Iiss P. Giannone. Il Consorzio Ciis Ambito Territoriale di San Marco in Lamis con le associazioni ‘Impegno Donna’, 'Arci Pablo Neruda', Acli, Sirio formazione, Chef del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - San Marco in Lamis traccia la rotta: al via il progetto 'Orienta in progress' nell’ambito di Punti Cardinali For Work Articoli correlati Punti Cardinali for Work: al via l’orientation desk del progetto “Job Ostuni”Lo sportello sarà attivo a partire dal 17 marzo 2026 presso la Biblioteca Comunale di Ostuni e opererà per un totale di 18 mesi L’Orientation Desk... Approfondimenti e contenuti su San Marco Temi più discussi: San Marco in Lamis, Referendum Giustizia: vince il NO con il 54,83%. Affluenza al 51,56%; Referendum 2026 | Risultati SAN MARCO IN LAMIS; Grandinata sul Gargano, imbiancata la strada tra San Nicandro e San Marco in Lamis. Sembra neve; SAN MARCO IN LAMIS San Marco in Lamis, 126 firme contro le tariffe dei parcheggi: Servono costi più equi. San Marco in Lamis, martedì 31/3 l’attesissimo Concerto di Pasqua 2026La Città di San Marco in Lamis si prepara ad accogliere un importante appuntamento culturale e spirituale: il Concerto di Pasqua 2026, in programma martedì 31 marzo alle ore 19:30 presso la Chiesa di ... sanmarcoinlamis.eu San Marco in Lamis, Cera: «Dopo dieci anni serve un cambio di passo»«Non contano i voti, ma una proposta seria e persone pronte a fare» «Dopo dieci anni di amministrazione di sinistra, ... sanmarcoinlamis.eu 1943: orti di guerra in piazza san Marco. - facebook.com facebook Venezia compie 1605 anni Secondo la tradizione, nasce il 25 marzo 421. Tra i luoghi legati al mito delle origini c’è la Cappella della Visione di San Marco, a San Francesco della Vigna: qui il Santo sognò l’angelo e il celebre “Pax tibi Marce…” #EnjoyR x.com