San Leucio l’utopia borbonica compie 250 anni | al via le celebrazioni

A 250 anni dalla sua fondazione, San Leucio si avvia a celebrare il suo anniversario con eventi che coinvolgono la comunità locale. La ricorrenza segna un momento di riflessione sulla storia del sito, noto per essere stato un progetto borbonico e un esempio di utopia industriale. Le celebrazioni includeranno iniziative pubbliche e incontri culturali incentrati sulla sua evoluzione nel tempo.

A due secoli e mezzo dalla sua fondazione, San Leucio si prepara a vivere una giornata dal forte valore simbolico, capace di unire la memoria storica a una riflessione sul futuro. Nel Complesso Monumentale del Belvedere la ricorrenza dei 250 anni della Real Colonia si trasformerà domani 25 marzo alle ore 10,30 in un momento di respiro internazionale, in cui un’esperienza sociale d’avanguardia tornerà a interrogare il presente con sorprendente attualità. La celebrazione, organizzata dalla Fondazione Orizzonti, restituirà centralità a un modello nato nel 1776 per volontà di Ferdinando IV di Borbone, che seppe coniugare sviluppo produttivo e diritti, anticipando temi oggi cruciali come la parità di genere, l’istruzione obbligatoria e la tutela della salute. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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